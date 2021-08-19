Проголошення Незалежності України сьогодні підтримали б 80% українців – соціологія

Згідно з опитуванням, проголошення Незалежності України сьогодні підтримали б 80% опитаних, а не підтримали б – 15%.

Джерело: опитування групи "Рейтинг"

Деталі: Проголошення Незалежності України сьогодні загалом підтримали б 80% опитаних. Не підтримали б – лише 15%, вагалися з відповіддю – 5%.

Найвищий рівень підтримки Незалежності серед покоління, яке народилося після 1991 року (87%).

Також більше тих, хто підтримав би Незалежність, серед мешканців західних та центральних регіонів та більш заможних. Попри розбіжності, не менше двох третин у кожній із демографічних груп підтримали б сьогодні проголошення Незалежності.