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Проголошення Незалежності України сьогодні підтримали б 80% українців – соціологія

Четвер, 19 серпня 2021, 12:14
Проголошення Незалежності України сьогодні підтримали б 80% українців – соціологія
фото з відкритих джерел

Згідно з опитуванням, проголошення Незалежності України сьогодні підтримали б 80% опитаних, а не підтримали б – 15%.

Джерело: опитування групи "Рейтинг"

Деталі: Проголошення Незалежності України сьогодні загалом підтримали б 80% опитаних. Не підтримали б – лише 15%, вагалися з відповіддю – 5%.

Найвищий рівень підтримки Незалежності серед покоління, яке народилося після 1991 року (87%).

Також більше тих, хто підтримав би Незалежність, серед мешканців західних та центральних регіонів та більш заможних. Попри розбіжності, не менше двох третин у кожній із демографічних груп підтримали б сьогодні проголошення Незалежності. 

 

Українська правда

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Теми: українціДень Незалежностісоціологія
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