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Провозглашение Независимости Украины сегодня поддержали бы 80% украинцев – социология

Четверг, 19 августа 2021, 12:14
фото с открытых источников

Согласно опросу, провозглашение Независимости Украины сегодня поддержали бы 80% опрошенных, а не поддержали бы - 15%.

Источник: опрос группы "Рейтинг"

Детали: Провозглашение Независимости сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы - всего 15%, затруднились ответить - 5%.

Самый высокий уровень поддержки Независимости среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%).

Также больше тех, кто поддержал бы Независимость, среди жителей западных и центральных регионов и более богатых. Несмотря на разногласия, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня провозглашение Независимости.

 

Украинская правда
Темы: украинцыДень Независимостисоциология
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