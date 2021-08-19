Провозглашение Независимости Украины сегодня поддержали бы 80% украинцев – социология
Четверг, 19 августа 2021, 12:14
Согласно опросу, провозглашение Независимости Украины сегодня поддержали бы 80% опрошенных, а не поддержали бы - 15%.
Источник: опрос группы "Рейтинг"
Детали: Провозглашение Независимости сегодня в целом поддержали бы 80% опрошенных. Не поддержали бы - всего 15%, затруднились ответить - 5%.
Самый высокий уровень поддержки Независимости среди поколения, которое родилось после 1991 года (87%).
Также больше тех, кто поддержал бы Независимость, среди жителей западных и центральных регионов и более богатых. Несмотря на разногласия, не менее двух третей в каждой из демографических групп поддержали бы сегодня провозглашение Независимости.
Украинская правда