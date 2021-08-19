Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

26% жителів України почуваються європейцями, 21% – "радянською людиною"

Четвер, 19 серпня 2021, 12:26
Інститут просвіти

Громадянами України ідентифікують себе 75% опитаних групою "Рейтинг" жителів країни, 11% не відчувають себе такими, європейцями почуваються 26%, "радянською людиною" – 21% опитаних. 

Джерело: результати дослідження групи "Рейтинг", проведеного до 30-ліття Незалежності України з 20 липня до 9 серпня

Деталі: Серед представників "Покоління Незалежності" ідентифікують себе як громадяни України 86%, як європейці – 40%. Старші менше вважають себе європейцями, але ідентифікують себе як "радянську людину" частіше, ніж інші.

У регіональному розрізі західні області більше відчувають себе європейцями, ніж радянськими людьми, так само як Київ. Східні, – навпаки, більше асоціюють себе з вихідцями з СРСР, ніж із Європи. 

Мандрівники, які частіше подорожують всередині держави, більше відчувають себе громадянами України.

 
 
 
 
 
 

Довідка: Соціологічна група "Рейтинг" до 30-ліття Незалежності України провела перше масштабне соціологічне дослідження для вивчення особливостей мислення та стилю життя нового покоління українців, їхнього ціннісного світу, мотивацій, оцінки себе та України. 

Із 20 липня до 9 серпня 2021 року дослідники опитали по телефону 20 тисяч респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Респонденти – громадяни віком від 16 років і старше, відібрані на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%. 

Автор ідеї і керівник проєкту – засновник групи "Рейтинг" Ігор Тищенко. 

Теми: соціологіяопитуванняУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 19 серпня: визнання COVID-сертифікатів", "Кримська платформа"

COVID-мапа Європи далі темнішає, "зеленими" залишились майже виключно сусіди України

Президент не очікує, що Меркель приїде від Путіна з подарунками

ВідеоМінкульт закликав Кличка зупинити забудовника садиби Барбана, де поліція затримала активістів

Зеленський про другий термін: Я не зробив ще те, що хочу

МОЗ роз'яснює, що COVID-сертифікат видають на підставі щеплення п’ятьма вакцинами

Усі новини...
соціологія
Проголошення Незалежності України сьогодні підтримали б 80% українців – соціологія
60% українців вважають, що вибори в ОРДЛО мають проводити після виведення російських військ
Майже половина українців проти, щоб Зеленський балотувався на другий термін – соціологія
Останні новини
21:55
Антикорупційна інфраструктура України не має аналогів у світі – Зеленський
21:37
Новини економіки: європейські ціни на газ впали, мораторій на рекламу медикаментів
21:17
Біля Капітолію евакуювали кілька будівель через погрозу вибухом
21:14
Байден з дружиною щепляться третьою дозою вакцини від коронавірусу
21:13
Держмитслужба цьогоріч знайшла порушень на 1,8 мільярда: назвала найбільші
21:08
Новини 19 серпня: визнання COVID-сертифікатів", "Кримська платформа"
20:50
Рейд по структурах КМДА триває: прокуратура озвучила нові підозри
20:17
CША з початку евакуації вивезли з Кабула близько 7 тисяч осіб
20:13
Перевірки бізнесу: Держпраці виявила понад 7 тисяч нелегальних працівників
20:03
COVID-мапа Європи далі темнішає, "зеленими" залишились майже виключно сусіди України
Усі новини...