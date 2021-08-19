26% жителів України почуваються європейцями, 21% – "радянською людиною"

Громадянами України ідентифікують себе 75% опитаних групою "Рейтинг" жителів країни, 11% не відчувають себе такими, європейцями почуваються 26%, "радянською людиною" – 21% опитаних.

Джерело: результати дослідження групи "Рейтинг", проведеного до 30-ліття Незалежності України з 20 липня до 9 серпня

Деталі: Серед представників "Покоління Незалежності" ідентифікують себе як громадяни України 86%, як європейці – 40%. Старші менше вважають себе європейцями, але ідентифікують себе як "радянську людину" частіше, ніж інші.

У регіональному розрізі західні області більше відчувають себе європейцями, ніж радянськими людьми, так само як Київ. Східні, – навпаки, більше асоціюють себе з вихідцями з СРСР, ніж із Європи.

Мандрівники, які частіше подорожують всередині держави, більше відчувають себе громадянами України.

Довідка: Соціологічна група "Рейтинг" до 30-ліття Незалежності України провела перше масштабне соціологічне дослідження для вивчення особливостей мислення та стилю життя нового покоління українців, їхнього ціннісного світу, мотивацій, оцінки себе та України.

Із 20 липня до 9 серпня 2021 року дослідники опитали по телефону 20 тисяч респондентів в усіх областях країни, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Респонденти – громадяни віком від 16 років і старше, відібрані на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: по Україні – не більше 1,0%, по області – не більше 4%.

Автор ідеї і керівник проєкту – засновник групи "Рейтинг" Ігор Тищенко.