26% жителей Украины чувствуют себя европейцами, 21% – "советским человеком"

Гражданами Украины идентифицируют себя 75% опрошенных группой "Рейтинг" жителей страны, 11% не чувствуют себя таковыми, европейцами чувствуют себя 26%, "советским человеком" – 21% опрошенных.

Источник: результаты исследования группы "Рейтинг", проведенного к 30-летию Независимости Украины с 20 июля по 9 августа

Детали: Среди представителей "Поколения Независимости" идентифицируют себя как граждане Украины 86%, как европейцы – 40%. Более взрослые реже считают себя европейцами, но идентифицируют себя как "советского человека" чаще, чем другие.

В региональном разрезе западные области больше чувствуют себя европейцами, чем советскими людьми, так же как Киев. Восточные – наоборот, больше ассоциируют себя с выходцами из СССР, чем из Европы.

Путешественники, которые чаще путешествуют внутри государства, больше чувствуют себя гражданами Украины.

Справка: Социологическая группа "Рейтинг" к 30-летию Независимости Украины провела первое масштабное социологическое исследование для изучения особенностей мышления и образа жизни нового поколения украинцев, их ценностного мира, мотиваций, оценки себя и Украины.

С 20 июля по 9 августа 2021 года исследователи опросили по телефону 20 000 респондентов во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Респонденты – граждане в возрасте от 16 лет и старше, отобранные на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1,0%, по области – не более 4%.

Автор идеи и руководитель проекта – основатель группы "Рейтинг" Игорь Тищенко.