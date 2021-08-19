В Україні пануватиме прохолода, подекуди - з блискавицями

В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та грози.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 20 серпня в південно-східній частині, Харківській і Полтавській областях грозові дощі, вдень місцями пориви та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, в східних областях до 31°.

У Києві в п'ятницю без опадів; температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.

21 серпня в східних, південно-східних, вдень і в західних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східній частині при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-19°; днем 23-28°.

У столиці в суботу дощів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

Додатково: Вранці 19 серпня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 22-26°, в Дніпрі поблизу Києва - 24°.