В Україні пануватиме прохолода, подекуди - з блискавицями
В Україні очікується прохолодна погода, місцями дощі та грози.
Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру
Деталі: 20 серпня в південно-східній частині, Харківській і Полтавській областях грозові дощі, вдень місцями пориви та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.
Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 23-28°, в східних областях до 31°.
У Києві в п'ятницю без опадів; температура вночі 14-16°, вдень 25-27°.
21 серпня в східних, південно-східних, вдень і в західних областях місцями короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, у східній частині при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Температура повітря вночі 11-16°, на узбережжі морів 17-19°; днем 23-28°.
У столиці в суботу дощів не очікується. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.
Додатково: Вранці 19 серпня температура води в Чорному і Азовському морях була в межах 22-26°, в Дніпрі поблизу Києва - 24°.