В Украине будет царить прохлада, иногда - с молниями

В Украине ожидается прохладная погода, местами дожди и грозы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 20 августа в юго-восточной части, Харьковской и Полтавской областях грозовые дожди, днем местами порывы и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в восточных областях до 31°.

В Киеве в пятницу без осадков; температура ночью 14-16°, днем 25-27°.

21 августа в восточных, юго-восточных, днём и в западных областях местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, в восточной части при грозах в отдельных районах град и шквали 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 11-16°, на побережье морей 17-19°; днём 23-28°.

В столице в субботу дождей не ожидается. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем около 25°.

Дополнительно: Утром 19 августа температура воды в Черном и Азовском морях была в пределах 22-26°, в Днепре вблизи Киева - 24°.