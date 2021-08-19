Вступ до ЄС підтримують 64% українців, до НАТО – 54%

Домінуючим зовнішньополітичним вектором в Україні є європейська та євроатлантична інтеграція.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" "Покоління незалежності: цінності та мотивації", передає "Європейська правда".

"В усіх питаннях, що стосувалися поглядів щодо майбутнього України на міжнародній арені, не менше половини опитаних підтвердили свої прозахідні прагнення" - зазначають автори дослідження.

Так, за вступ в ЄС виступають 64%, у НАТО – 54%.

Найбільше тих, хто підтримує європейське майбутнє України, серед наймолодших (16-24 роки): 66% за вступ в НАТО, 75% за вступ в ЄС. Але і в найстарших категоріях не менше половини респондентів виступили за рух України у західному напрямку.

Питання вступу до Євросоюзу хоча і має регіональні відмінності (підтримка зменшується у напрямку з Заходу на Схід), але не так критично "розділяє" суспільство, як питання вступу до НАТО.

Загалом серед наймолодших, на відміну від старших, простежується тенденція до консолідації навколо проєвропейської ідеї України. Навіть на Сході, де більшість проти вступу в ЄС, серед молоді – більшість за (58%).

Разом з тим соціологи відзначають серед опитаних сильний запит на рівновіддаленість від Заходу та Росії – такий варіант обрали 35%. Серед противників вступу до ЄС лише чверть висловлюються за рух у напрямку Росії. Інші – за самостійний розвиток. У віковому розрізі найбільшими прихильниками рівновіддаленості є середнє покоління (25-50 років).

Опитування проводилося з 20 липня по 9 серпня 2021 року серед 20 тисяч респондентів.