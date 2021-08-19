Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Вступление в ЕС поддерживают 64% украинцев, в НАТО – 54%

Четверг, 19 августа 2021, 13:05
Фото: dpsu.gov.ua

Доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине европейская и евроатлантическая интеграция.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" "Поколение независимости: ценности и мотивации", передает "Европейская правда".

"Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные стремления", - отмечают авторы исследования.

Так, за вступление в ЕС выступают 64%, в НАТО - 54%.

Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% за вступление в ЕС. Но и в старших категориях не менее половины респондентов выступили за движение Украины в западном направлении.

Вопрос вступления в Евросоюз хотя и имеет региональные различия (поддержка уменьшается в направлении с запада на восток), но не так критично "разделяет" общество, как вопрос вступления в НАТО.

В целом среди молодых, в отличие от старших, прослеживается тенденция к консолидации вокруг проевропейской идеи Украины. Даже на Востоке, где большинство против вступления в ЕС, среди молодежи - большинство за (58%).

Вместе с тем социологи отмечают среди опрошенных сильный запрос на равноудаленность от Запада и России - такой вариант выбрали 35%. Среди противников вступления в ЕС лишь четверть высказываются за движение в направлении России. Другие - за самостоятельное развитие. В возрастном разрезе крупнейшими сторонниками равноудаленности есть среднее поколение (25-50 лет).

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа 2021 года среди 20 000 респондентов.

Темы: ЕСНАТОопрос
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 19 августа: признание COVID-сертификатов в "Дие", "Крымская платформа"

COVID-карта Европы дальше темнеет, "зеленые" почти исключительно соседи Украины

Президент не ожидает, что Меркель приедет от Путина с подарками

ВидеоМинкульт призвал Кличко остановить застройщика усадьбы Барбана, где полиция задерживает активистов

Зеленский о втором сроке: Я не сделал еще то, что хочу

Минздрав разъясняет: COVID-сертификат выдается на основании прививки пятью вакцинами

Все новости...
ЕС
ЕС: Режим Лукашенко продолжает уничтожать свободное медиапространство Беларуси
ЕС считает незаконными судебные приговоры РФ 4 крымским татарам
ЕС назвал предпосылки сотрудничества с будущим правительством Афганистана
Последние новости
21:37
Новости экономики: европейские цены на газ упали, мораторий на рекламу медикаментов
21:17
Возле Капитолия эвакуировали несколько зданий из-за угроз взрывом
21:14
Байден и первая леди сделают третью прививку от коронавируса
21:13
Гостаможслужба году нашла нарушений на 1,8 миллиарда: назвала наибольшие
21:08
Новости 19 августа: признание COVID-сертификатов в "Дие", "Крымская платформа"
20:50
Рейд по структурам КГГА продолжается: прокуратура озвучила новые подозрения
20:17
CША с начала эвакуации вывезли из Кабула около 7000 человек
20:13
Проверки бизнеса: Гоструда обнаружила более 7 тысяч нелегальных работников
20:03
COVID-карта Европы дальше темнеет, "зеленые" почти исключительно соседи Украины
20:01
Старейший банк мира могут вскоре продать после провала стресс-тестирования
Все новости...