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Зеленський на понад 10% випереджає конкурентів у президентському рейтингу

Четвер, 19 серпня 2021, 13:10
фото: дмитро ларін, уп

Згідно з опитуваннями, президент Володимир Зеленський зберігає перше місце електорального рейтингу – його б підтримали 27,2% українців.

Джерело: результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг"

Деталі: Президентський рейтинг очолює Зеленський, за якого проголосували б у випадку проведення виборів найближчим часом 27,2% (серед голосуючих і визначених).

На другій позицій Петро Порошенко – 14,9%, далі – Юрій Бойко з результатом 10,5%, Юлія Тимошенко – 9,7%, Ігор Смешко – 6,6%, Євген Мураєв – 5,6%, Володимир Гройсман – 5,1%, інші – не більше 4%.

 

Зеленський лідирує в 17 областях. У Києві, Тернопільській та Івано-Франківській областях він поділяє першість з Порошенком, у Харківській – з Бойком. Лише у Львівській на перше місце виходить Порошенко,  Вінницькій – Гройсман, Донецькій та Луганській – Бойко.

Серед Покоління Незалежності (люди до 30 років) кожен другий з голосуючих та визначених обирає Зеленського. Серед них його результат більш ніж в 4 рази вищий, ніж у Порошенка.

Високий рейтинг у Зеленського серед найменших, які ще не голосують (16-17 років): більше 50% обирають його в цілому і майже 70% з тих, хто б голосував і визначився. 

 

Українська правда
Теми: вибориЗеленськийПорошенкоБойкоТимошенко


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