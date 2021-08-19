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Зеленский более чем на 10% опережает конкурентов в президентском рейтинге

Четверг, 19 августа 2021, 13:10
Зеленский более чем на 10% опережает конкурентов в президентском рейтинге
фото: дмитрий ларин, уп

Согласно опросам, президент Владимир Зеленский сохраняет первое место электорального рейтинга - его бы поддержали 27,2% украинцев.

Источник: результаты исследования социологической группы "Рейтинг"

Детали: Президентский рейтинг возглавляет Зеленский, за которого проголосовали бы в случае проведения выборов в ближайшее время 27,2% (среди голосующих и определенных).

На второй позиций Петр Порошенко - 14,9%, далее - Юрий Бойко с результатом 10,5%, Юлия Тимошенко - 9,7%, Игорь Смешко - 6,6%, Евгений Мураев - 5,6%, Владимир Гройсман - 5, 1%, другие - не более 4%.

 

Зеленский лидирует в 17 областях. В Киеве, Тернопольской и Ивано-Франковской областях он разделяет первенство с Порошенко, в Харьковской - с Бойко. Только во Львовской на первое место выходит Порошенко, Винницкой - Гройсман, Донецкой и Луганской - Бойко.

Среди Поколение Независимости (люди до 30 лет) каждый второй из голосующих и определенных выбирает Зеленского. Среди них его результат более чем в 4 раза выше, чем у Порошенко.

Высокий рейтинг в Зеленского среди самых маленьких, которые еще не голосуют (16-17 лет): более 50% выбирают его в целом и почти 70% из тех, кто бы голосовал и определился.

 

Украинская правда

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Темы: виборыЗеленскийПорошенкоБойкоТимошенко
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