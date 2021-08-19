За 5 років у Європі побувало вдвічі більше українців, ніж на курортах Єгипту і Туреччини

За останні п’ять років у країнах Європи побувало вдвічі більше українців аніж на курортах Єгипту, Туреччини та інших країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані масштабного соціологічного опитування групи "Рейтинг" до 30-річчя Незалежності України.

Результати показують, що 9% респондентів їздили до Європи багато разів, 21% - декілька, 70% – ніколи; тоді як на курорти: 3%, 13% і 84% відповідно. В країни СНД також їздять рідко – 87% там не були ніколи.

Найчастіше подорожує покоління Незалежності: наприклад, у Європі побували половина з тих, кому 25-30 років, і більше третини з тих, кому 16-24. Також українці цього покоління часто їздять по Україні – більше 60%. Однак навіть серед них більше 70% ніколи не були на курортах, та понад 80% - в країнах СНД.

Мешканці столиці частіше їздять і до Європи, і на курорти, і до країн СНД. Також часто до Європи їздять мешканці західних областей, особливо закарпатці – 62% з яких сказали, що їздили в країни ЄС. А до країн СНД найчастіше мандрують одесити та мешканці прикордонних з Росією областей – Луганська, Харківська, Сумська.

Водночас 16% українців ніколи не виїжджали зі свого населеного пункту за останні п’ять років. Це більшою мірою бідні, старші та мешканці сіл. Третина були в іншому місті/селі України один чи декілька разів, половина – їздять часто Україною.