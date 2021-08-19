Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За 5 років у Європі побувало вдвічі більше українців, ніж на курортах Єгипту і Туреччини

Четвер, 19 серпня 2021, 13:18
За 5 років у Європі побувало вдвічі більше українців, ніж на курортах Єгипту і Туреччини

За останні п’ять років у країнах Європи побувало вдвічі більше українців аніж на курортах Єгипту, Туреччини та інших країн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані масштабного соціологічного опитування групи "Рейтинг" до 30-річчя Незалежності України.

Результати показують, що 9% респондентів їздили до Європи багато разів, 21% - декілька, 70% – ніколи; тоді як на курорти: 3%, 13% і 84% відповідно. В країни СНД також їздять рідко – 87% там не були ніколи.

Найчастіше подорожує покоління Незалежності: наприклад, у Європі побували половина з тих, кому 25-30 років, і більше третини з тих, кому 16-24. Також українці цього покоління часто їздять по Україні – більше 60%. Однак навіть серед них більше 70% ніколи не були на курортах, та понад 80% - в країнах СНД.

Мешканці столиці частіше їздять і до Європи, і на курорти, і до країн СНД.  Також часто до Європи їздять мешканці західних областей, особливо закарпатці – 62% з яких сказали, що їздили в країни ЄС. А до країн СНД найчастіше мандрують одесити та мешканці прикордонних з Росією областей – Луганська, Харківська, Сумська.

Водночас 16% українців ніколи не виїжджали зі свого населеного пункту за останні п’ять років. Це більшою мірою бідні, старші та мешканці сіл. Третина були в іншому місті/селі України один чи декілька разів, половина – їздять часто Україною.

"Українська правда" у Threads

Теми: безвізЄвропатуризм
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
безвіз
Мінекономіки прогнозує підвищення цін на бензин і дизпаливо у липні на 5-8 гривень за літр
ЄС планує посилити механізм призупинення безвізу з третіми країнами, серед яких Україна
Казахстан і Китай підписали угоду про безвіз
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: