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За 5 лет в Европе побывало вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта и Турции

Четверг, 19 августа 2021, 13:18

За последние пять лет в странах Европы побывало вдвое больше украинцев, чем на курортах Египта, Турции и других стран.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные масштабного социологического опроса группы "Рейтинг" к 30-летию Независимости Украины.

Результаты показывают, что 9% респондентов ездили в Европу много раз, 21% - несколько, 70% - никогда; тогда как на курорты - 3%, 13% и 84% соответственно. В страны СНГ также ездят редко - 87% там не были никогда.

Чаще всего путешествует поколение Независимости: например, в Европе побывали половина из тех, кому 25-30 лет, и более трети из тех, кому 16-24. Также украинцы этого поколения часто ездят по Украине - более 60%. Однако даже среди них более 70% никогда не были на курортах, и более 80% - в странах СНГ.

Жители столицы чаще ездят и в Европу, и на курорты и в страны СНГ. Также часто в Европу ездят жители западных областей, особенно закарпатцы - 62% из которых сказали, что ездили в страны ЕС. А в страны СНГ чаще всего путешествуют одесситы и жители приграничных с Россией областей - Луганской, Харьковской, Сумской.

В то же время 16% украинцев никогда не выезжали из своего населенного пункта за последние пять лет. Это в большей степени бедные, люди старшего возраста и жители сел. Треть были в другом городе / селе Украины один или несколько раз, половина - ездят по Украине часто.

Темы: безвизЕвропатуризм
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