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У Запорізькій міськраді проходять обшуки, у мера також

Четвер, 19 серпня 2021, 13:23
У Запорізькій міськраді проходять обшуки, у мера також
Запорізька міськрада, zp.gov.ua

У Запорізькій міській раді в кабінеті мера Володимира Буряка, радників, у райадміністраціях, комунальних закладах проходить серія обшуків. 

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на обласне управління Національної поліції

Деталі: Слідчі обласної поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Обшуки проводять безпосередньо в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах голови та радників, в райдержадміністраціях, комунальних закладах.

У міській раді ситуацію поки не прокоментували. 

"Українська правда" у Threads

Теми: обшукиЗапоріжжя
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