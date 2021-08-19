У Запорізькій міськраді проходять обшуки, у мера також
У Запорізькій міській раді в кабінеті мера, радників, у райадміністраціях, комунальних закладах проходить серія обшуків.
Джерело: "Укрінформ" із посиланням на обласне управління Національної поліції
Деталі: Слідчі обласної поліції спільно з Управлінням стратегічних розслідувань та Запорізькою обласною прокуратурою проводять серію обшуків у посадовців органів місцевого самоврядування в рамках відкритого кримінального провадження за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).
Обшуки проводять безпосередньо в приміщенні Запорізької міської ради, кабінетах голови та радників, в райдержадміністраціях, комунальних закладах.
У міській раді ситуацію поки не прокоментували.