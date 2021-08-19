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В Запорожском горсовете проходят обыски, у мэра также

Четверг, 19 августа 2021, 13:23
В Запорожском горсовете проходят обыски, у мэра также
Запорожский горсовет, zp.gov.ua

В Запорожском городском совете в кабинете мэра Владимира Буряка, советников, в райадминистрациях, коммунальных заведениях проходит серия обысков.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на областное управление Национальной полиции

Детали: Следователи областной полиции совместно с Управлением стратегических расследований и Запорожской областной прокуратурой проводят серию обысков у должностных лиц органов местного самоуправления в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Обыски проводят непосредственно в помещении Запорожского городского совета, кабинетах главы и советников, в райгосадминистрациях, коммунальных заведениях.

В городском совете ситуацию пока не прокомментировали.

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Темы: обыскиЗапорожье
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