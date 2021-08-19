Українські COVID-сертифікати будуть дійсні для поїздок в ЄС з 20 серпня

COVID-сертифікати, видані Україною, будуть прийматися для поїздок в країни Європейського Союзу з 20 серпня.

Таке рішення ухвалила Європейська комісія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ЄК.

Як повідомлялося, Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку "Дія" відповідають європейським, заявили у Міністерстві цифрової трансформації України.

У четвер Європейська комісія ухвалила рішення про еквівалентність сертифікатів для України, Північної Македонії і Туреччини.

"Це означає, що країни будуть підключені до системи ЄС, і що COVID-сертифікати, видані Північної Македонією, Туреччиною і Україною, будуть прийматися в ЄС з завтрашнього дня на тих же умовах, що і цифрові COVID-сертифікати ЄС", - повідомили в Єврокомісії.

Зі свого боку, Північна Македонія, Туреччина і Україна погодилися визнати цифровий COVID-сертифікат ЄС для поїздок з Євросоюзу до своїх країн.

"Три ухвалені сьогодні рішення набудуть чинності з завтрашнього дня, 20 серпня 2021 року, і доступні онлайн", - підкреслили в Єврокомісії.

На 20 серпня анонсований брифінг представників Мінцифри, МОЗ та ЄС, на якому розкажуть про проєкт, його технічну частину, як все буде працювати та коли українці зможуть подорожувати з сертифікатами в "Дії".

У брифінгу візьме участь посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

COVID-сертифікат — це документ у "Дії", який підтверджуватиме статус про вакцинацію, негативний результат ПЛР-тесту або те, що людина одужала від коронавірусної хвороби.