Украинские COVID-сертификаты будут действительны для поездок в ЕС с 20 августа

COVID-сертификаты, выданные Украиной, будут приниматься для поездок в страны Европейского Союза с 20 августа.

Такое решение приняла Европейская комиссия, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ЕК.

Как сообщалось, Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, заявили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

В четверг Европейская комиссия приняла решение об эквивалентности сертификатов для Украины, Северной Македонии и Турции.

"Это означает, что страны будут подключены к системе ЕС, и COVID-сертификаты, выданные Северной Македонией, Турцией и Украиной, будут приниматься в ЕС с завтрашнего дня на тех же условиях, что и цифровые COVID-сертификаты ЕС", - сообщили в Еврокомиссии.

Со своей стороны Северная Македония, Турция и Украина согласились признать цифровой COVID-сертификат ЕС для поездок из Евросоюза в свои страны.

"Три принятых сегодня решения вступят в силу с завтрашнего дня, 20 августа 2021 года, и доступны онлайн", - подчеркнули в Еврокомиссии.

На 20 ноября анонсирован брифинг представителей Минцифры, Минздрава и ЕС, на котором расскажут о проекте, его технической части, как все будет работать и когда украинцы смогут путешествовать с сертификатами в "Дія".

В брифинге примет участие посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

COVID-сертификат - это документ в приложении "Дія", подтверждающий статус о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел после коронавирусной болезни.