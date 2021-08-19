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"Кобзар", гімн, Чорновіл: українці назвали символи держави за 30 років

Четвер, 19 серпня 2021, 14:16
фото з відкритих джерел

Під час опитування люди назвали символами України за кордоном "Кобзар" Тараса Шевченка, гімн України, лідера "Народного руху України" В'ячеслава Чорновола, а також пісні Святослава Вакарчука, Кузьми Скрябіна та творчість Ліни Костенко.

Джерело: дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 29 липня по 4 серпня

Деталі: Українці пропонували свої варіанти відповідей щодо культурних творів, політиків, громадських діячів, яких вважають символами України за 30 років незалежності.

Так, у відкритому запитанні про художній твір, який найкраще представляє Україну в зовнішньому світі, 9,5% респондентів назвали таким "Кобзар" Тараса Шевченка. Ще 5,7% вважають таким твором Гімн України, а 4,4% загалом народні пісні. Пісню "Червона рута" Володимира Івасюка назвали символом 3,4% українців. По 2,4% опитаних назвали художніми символами "Тараса Бульбу" Миколи Гоголя, "Щедрик" Миколи Леонтовича та загалом літературні твори українських класиків. Водночас понад 40% респондентів було важко відповісти на це запитання.

Стосовно митців, які найбільше зробили  для розвитку української культури з часу проголошення незалежності, респонденти найчастіше називають Святослава Вакарчука та Андрія Кузьменка (Кузьму Скрябіна) – майже по 10% згадок. На третьому місці за кількістю згадок Ліна Костенко – 8%. Достатньо часто респонденти називали переможців "Євробачення" Руслану Лижичко (5,4%) і Джамалу (4,2%). Актора Богдана Ступку відзначили 4,6% респондентів. Понад 3% респондентів серед переліку митців назвали також Софію Ротару.

Серед громадських діячів, які найбільше зробили для захисту і представлення інтересів громадян, на перше місце респонденти поставили лідера Народного Руху України В’ячеслава Чорновола – 8,5%. Всі інші діячі отримали менше ніж 3% згадок.

У переліку політиків, які зробили найбільше для зміцнення державності та суверенітету України, більшість місць у топі посідають українські президенти: п’ятий президент Петро Порошенко (10,2%)  та другий президент Леонід Кучма (10%). Достатньо багато згадок отримали й очільник Народного руху України В’ячеслав Чорновіл (8,5%), перший президент Леонід Кравчук (6,1%), чинний президент Володимир Зеленський (5,6%), третій президент Віктор Ющенко (5,4%) та політикиня Юлія Тимошенко (4,6%). Президент-втікач Віктор Янукович отримав трохи понад 2% згадок.

Українська правда
Теми: символікаДень Незалежностіукраїнціісторія


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