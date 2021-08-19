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"Кобзарь", гимн, Черновол: украинцы назвали символы государства за 30 лет

Четверг, 19 августа 2021, 14:16
фото с открытых источников

В ходе опроса люди назвали символами Украины за рубежом "Кобзарь" Тараса Шевченко, гимн Украины, лидера "Народного Руха Украины" Вячеслава Черновола, а также песни Святослава Вакарчука, Кузьмы Скрябина и творчество Лины Костенко.

Источник: исследование Фонда "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа

Детали: Украинцы предлагали свои варианты ответов о культурных произведениях, политиках, общественных деятелях, которых считают символами Украины за 30 лет независимости.

Так, в открытом вопросе о художественных произведениях, который лучше всего представляет Украину во внешнем мире, 9,5% респондентов назвали таким "Кобзарь" Тараса Шевченко. Еще 5,7% считают таким произведением Гимн Украины, а 4,4% вообще народные песни. Песню "Червона рута" Владимира Ивасюка назвали символом 3,4% украинцев. По 2,4% опрошенных назвали художественными символами "Тараса Бульбу" Николая Гоголя, "Щедрик" Николая Леонтовича и вообще литературные произведения украинских классиков. В то же время более 40% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Относительно художников, которые наиболее сделали для развития украинской культуры со времени провозглашения независимости, респонденты чаще всего называют Святослава Вакарчука и Андрея Кузьменко (Кузьму Скрябина) - почти по 10% упоминаний. На третьем месте по количеству упоминаний Лина Костенко - 8%. Достаточно часто респонденты называли победителей "Евровидения" Руслану Лыжичко (5,4%) и Джамалу (4,2%). Актера Богдана Ступку отметили 4,6% респондентов. Более 3% респондентов среди перечня художников назвали также Софию Ротару.

Среди общественных деятелей, которые наиболее сделали для защиты и представления интересов граждан, на первое место респонденты поставили лидера Народного Руха Украины Вячеслава Черновола - 8,5%. Все другие деятели получили менее 3% упоминаний.

В перечне политиков, которые сделали больше для укрепления государственности и суверенитета Украины, большинство мест в топе занимают украинские президенты: пятый президент Петр Порошенко (10,2%) и второй президент Леонид Кучма (10%). Достаточно много упоминаний получили и глава Народного руха Украины Вячеслав Черновол (8,5%), первый президент Леонид Кравчук (6,1%), действующий президент Владимир Зеленский (5,6%), третий президент Виктор Ющенко (5,4 %) и политик Юлия Тимошенко (4,6%). Беглый президент Виктор Янукович получил чуть более 2% упоминаний.

Украинская правда
Темы: символикаДень Независимостиукраинцыистория
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