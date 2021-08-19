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У Луцьку викрили ботоферму на тисячі акаунтів, яку фінансували з Росії

Четвер, 19 серпня 2021, 15:28
У Луцьку викрили ботоферму на тисячі акаунтів, яку фінансували з Росії

У Луцьку нейтралізовано потужну ботоферму, яку фінансували представники РФ. Зловмисники агітували за створення так званих "Малоросії" та "Новоросії", а також за приєднання всього сходу України до "великої Росії".

Джерело: СБУ

Деталі: Вони використовували спеціальне обладнання для анонімізації каналів зв’язку, а "техніку" розмістили за шістьма підпільними адресами.

Гроші за розповсюдження ворожого контенту агітатори отримували в іноземній валюті через російські платіжні системи.

Організатор ботоферми – мешканець Луцька. Зловмисники створили тисячі фейкових акаунтів.

Під час обшуків за адресами розташування "осередку" виявили обладнання, банківські картки, понад тисячу сім-карток операторів мобільного зв’язку та інші докази протиправної діяльності.

Їм інкримінують несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів та мереж, а також посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Тривають слідчі дії.

 

Українська правда

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Теми: СБУпропагандаРосіяЛуцьк
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