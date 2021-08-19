Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Луцке разоблачили ботоферму на тысячи аккаунтов, которую финансировали из России

Четверг, 19 августа 2021, 15:28
В Луцке разоблачили ботоферму на тысячи аккаунтов, которую финансировали из России

В Луцке нейтрализованы мощную ботоферму, которую финансировали представители РФ. Злоумышленники агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".

Источник: СБУ

Детали: Они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи, а "технику" разместили по шести подпольным адресам.

Деньги за распространение враждебного контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Организатор ботофермы - житель Луцка. Злоумышленники создали тысячи фейковых аккаунтов.

Во время обысков по адресам расположения "ячейки" обнаружили оборудования, банковские карточки, более тысячи сим-карт операторов мобильной связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Им инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и сетей, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Продолжаются следственные действия.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: СБУпропагандаРосcияЛуцк
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
СБУ
СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: