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В Луцке разоблачили ботоферму на тысячи аккаунтов, которую финансировали из России

Четверг, 19 августа 2021, 15:28

В Луцке нейтрализованы мощную ботоферму, которую финансировали представители РФ. Злоумышленники агитировали за создание так называемых "Малороссии" и "Новороссии", а также за присоединение всего востока Украины к "великой России".

Источник: СБУ

Детали: Они использовали специальное оборудование для анонимизации каналов связи, а "технику" разместили по шести подпольным адресам.

Деньги за распространение враждебного контента агитаторы получали в иностранной валюте через российские платежные системы.

Организатор ботофермы - житель Луцка. Злоумышленники создали тысячи фейковых аккаунтов.

Во время обысков по адресам расположения "ячейки" обнаружили оборудования, банковские карточки, более тысячи сим-карт операторов мобильной связи и другие доказательства противоправной деятельности.

Им инкриминируют несанкционированное вмешательство в работу компьютеров и сетей, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Продолжаются следственные действия.

 

Украинская правда
Темы: СБУпропагандаРосcияЛуцк
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