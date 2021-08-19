Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Греція зміцнює кордони, побоюючись напливу мігрантів з Афганістану

Четвер, 19 серпня 2021, 15:53
Греція зміцнює кордони, побоюючись напливу мігрантів з Афганістану
Кордон між Грецією і Туреччиною. Фото: Shutterstock

Готуючись до ймовірного міграційного тиску з боку Туреччини протягом найближчих тижнів через події в Афганістані, правоохоронні органи, берегова охорона та збройні сили Греції розробляють плани патрулювання та охорони кордонів країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Зокрема, на засіданні грецького уряду обговорювали заходи, подібні до тих, які були введені в березні 2020 року під час кризи на кордоні в районі Еврос.

Джерела поліції повідомили, що будівництво 27-кілометрового паркану в Евросі вже завершено, також встановлено та введено в експлуатацію автоматизовану систему нагляду за кордоном.

Система включає 11 нових камер і радарів і має можливість бачити до 15 кілометрів на території Туреччини та передавати зображення до оперативних центрів поліції Греції вздовж кордону.

Водночас начальники поліції в цьому районі підкреслили, що вони вже вирішили посилити патрулювання та спостереження на кордоні, додавши, що протягом попередніх 24 годин вони оцінювали оперативні засоби, якими вони володіють, такі як сльозогінний газ та світло-шумові гранати.

Джерело в поліції розповіло, що безпілотники вже активовані для контролю за кордоном і що збройні сили, як очікується, збільшать свою присутність у цьому районі найближчими днями.

Так само, як очікується, у найближчому майбутньому берегова охорона розпочне розгортання особового складу та засобів у східному Егейському морі.

"Ми повинні дати зрозуміти, що наша позиція буде рішучою", - сказав високопоставлений чиновник.

Є також пропозиції щодо призупинення процесу надання притулку, як це було під час недавньої кризи з Туреччиною.

Наразі, однак, міграційні потоки через сухопутні та морські кордони описуються як "нормальні для літа".

"Українська правда" у Threads

Теми: ГреціякордонАфганістанміграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Греція
Грецькі консерватори, що прийшли до влади, хочуть легалізувати одностатеві шлюби
Лідери Греції й Туреччини зустрінуться на полях саміту НАТО у Вільнюсі
Партії в Греції призупинили виборчу кампанію після загибелі десятків мігрантів у морі
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: