Греция укрепляет границы, опасаясь наплыва мигрантов из Афганистана

Готовясь к возможному миграционного давлению со стороны Турции в течение ближайших недель из-за событий в Афганистане, правоохранительные органы, береговая охрана и вооруженные силы Греции разрабатывают планы патрулирования и охраны границ страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

В частности, на заседании греческого правительства обсуждали меры, подобные тем, которые были введены в марте 2020 во время кризиса на границе в районе Эврос.

Источники полиции сообщили, что строительство 27-километрового забора в Эврос уже завершено, также установлено и введено в эксплуатацию автоматизированную систему надзора за рубежом.

Система включает 11 новых камер и радаров и имеет возможность видеть до 15 километров на территории Турции и передавать изображения в оперативные центры полиции Греции вдоль границы.

В то же время начальники полиции в этом районе подчеркнули, что они уже решили усилить патрулирование и наблюдение на границе, добавив, что в течение предыдущих 24 часов они оценивали оперативные средства, которыми обладают, такие как слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты.

Источник в полиции рассказал, что беспилотники уже активированы для контроля за границей и вооруженные силы, и, как ожидается, увеличат свое присутствие в этом районе в ближайшие дни.

Так же, как ожидается, в ближайшем будущем береговая охрана начнет развертывание личного состава и средств в восточном Эгейском море.

"Мы должны дать понять, что наша позиция будет решительной", - сказал высокопоставленный чиновник.

Есть также предложения о приостановлении процесса предоставления убежища, как это было во время недавнего кризиса с Турцией.

Сейчас, однако, миграционные потоки через сухопутные и морские границы описываются как "нормальные для лета".