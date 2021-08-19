Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прикордонники накрили банду нелегальної міграції: організував 25-річний киянин

Четвер, 19 серпня 2021, 16:10
Прикордонники накрили банду нелегальної міграції: організував 25-річний киянин
фото: ДПСУ

Прикордонники затримали організаторів нелегальної міграції, які продавали фальшиві візи нелегалам з Африки та Азії.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За даними слідства, злочинці організували незаконне переправлення іноземців через державний кордон України до країн Європейського Союзу, підробляючи візи країн євроспільноти за допомогою спеціально обладнаної апаратури. 

Реалізовували візи учасники групи через офіційні сайти громадянам Індії, Бангладеш, Гани, Марокко та інших країн для подальшого незаконного перетину державного кордону України через офіційні пункти пропуску до країн Європейського Союзу. Вартість візи в середньому складала 2 тисячі євро.

Одного з організаторів нелегальної схеми затримали 18 серпня в кафе на Київщині під час отримання оплати за документ із підробленою візою.

Правоохоронці встановили, що затриманий, 25-річний житель столиці, очолював угрупування.

Він залучив до протизаконної схеми ще чотирьох осіб: 28-ми та 33-річного киян, 38-ми та 34-річного жителів Дніпра, а також 36-річного мешканця Житомирщини.

Після затримання організатора правоохоронці провели у місцях проживання фігурантів у Києві, Дніпрі та у Житомирській області одночасні обшуки за 10 адресами.

Під час обшуків виявили та вилучили низку речових доказів, що підтверджують причетність зловмисників до незаконної діяльності. Серед вилученого - паспорти з візами, які мають ознаки підробки, електронні файли із сканкопіями шенгенських віз та схеми їх заповнення, а також носії інформації із списками "клієнтів", записами щодо замовлень, розрахунків за вже виготовлені візи.

Додатково: Затриманому організатору повідомлено про підозру в незаконному переправленні мігрантів через державний кордон та готується клопотання про обрання запобіжного заходу, повідомляє прокуратура Київщини.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: Прикордонна службаКиївська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Прикордонна служба
Зловживання в системі "Шлях": прикордонники не пропустили майже 6,5 тисячі осіб у 2023 році
Глава ДПСУ перевірив кордон з Росією на Харківщині
Білорусь може розмістити до 8 тисяч "вагнерівців", Сили оборони реагують відповідно – ДПСУ
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: