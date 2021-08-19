Прикордонники накрили банду нелегальної міграції: організував 25-річний киянин

Прикордонники затримали організаторів нелегальної міграції, які продавали фальшиві візи нелегалам з Африки та Азії.

Джерело: Державна прикордонна служба

Деталі: За даними слідства, злочинці організували незаконне переправлення іноземців через державний кордон України до країн Європейського Союзу, підробляючи візи країн євроспільноти за допомогою спеціально обладнаної апаратури.

Реалізовували візи учасники групи через офіційні сайти громадянам Індії, Бангладеш, Гани, Марокко та інших країн для подальшого незаконного перетину державного кордону України через офіційні пункти пропуску до країн Європейського Союзу. Вартість візи в середньому складала 2 тисячі євро.

Одного з організаторів нелегальної схеми затримали 18 серпня в кафе на Київщині під час отримання оплати за документ із підробленою візою.

Правоохоронці встановили, що затриманий, 25-річний житель столиці, очолював угрупування.

Він залучив до протизаконної схеми ще чотирьох осіб: 28-ми та 33-річного киян, 38-ми та 34-річного жителів Дніпра, а також 36-річного мешканця Житомирщини.

Після затримання організатора правоохоронці провели у місцях проживання фігурантів у Києві, Дніпрі та у Житомирській області одночасні обшуки за 10 адресами.

Під час обшуків виявили та вилучили низку речових доказів, що підтверджують причетність зловмисників до незаконної діяльності. Серед вилученого - паспорти з візами, які мають ознаки підробки, електронні файли із сканкопіями шенгенських віз та схеми їх заповнення, а також носії інформації із списками "клієнтів", записами щодо замовлень, розрахунків за вже виготовлені візи.

Додатково: Затриманому організатору повідомлено про підозру в незаконному переправленні мігрантів через державний кордон та готується клопотання про обрання запобіжного заходу, повідомляє прокуратура Київщини.