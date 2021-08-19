Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Пограничники накрыли банду нелегальной миграции: организовал 25-летний киевлянин

Четверг, 19 августа 2021, 16:10
фото: ГПСУ

Пограничники задержали организаторов нелегальной миграции, которые продавали фальшивые визы нелегалам из Африки и Азии.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По данным следствия, преступники организовали незаконную переправку иностранцев через государственную границу Украины в страны Европейского Союза, подделывая визы стран европейского сообщества с помощью специально оборудованной аппаратуры.

Реализовывали визы участники группы через официальные сайты гражданам Индии, Бангладеш, Ганы, Марокко и других стран для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы Украины через официальные пункты пропуска в страны Европейского Союза. Стоимость визы в среднем составляла 2000 евро.

Один из организаторов нелегальной схемы задержали 18 августа в кафе в Киевской области при получении оплаты за документ с поддельной визой.

Правоохранители установили, что задержанный, 25-летний житель столицы, возглавлял группировку.

Он привлек к противозаконной схеме еще четырех человек: 28 и 33-летнего киевлян, 38-ми и 34-летнего жителей Днепра, а также 36-летнего жителя Житомирщины.

После задержания организатора правоохранители провели в местах проживания фигурантов в Киеве, Днепре и в Житомирской области одновременно обыски по 10 адресам.

Во время обысков обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих причастность злоумышленников к незаконной деятельности. Среди изъятого - паспорта с визами, которые имеют признаки подделки, электронные файлы со сканкопией шенгенских виз и схемы их заполнения, а также носители информации со списками "клиентов", записями по заказам, расчетов по уже изготовленные визы.

Дополнительно: Задержанному организатору сообщено о подозрении в незаконной переправке мигрантов через государственную границу и готовится ходатайство об избрании меры пресечения, сообщает прокуратура Киевской области.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаКиевская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Украине усилят контроль за соблюдением масочного режима – МОЗ

Антикоррупционная инфраструктура Украины не имеет аналогов – Зеленский

Новости 19 августа: признание COVID-сертификатов в "Дие", "Крымская платформа"

COVID-карта Европы дальше темнеет, "зеленые" почти исключительно соседи Украины

Президент не ожидает, что Меркель приедет от Путина с подарками

ВидеоМинкульт призвал Кличко остановить застройщика усадьбы Барбана, где полиция задерживает активистов

Все новости...
Пограничная служба
Вблизи границы с Румынией найден убитым пограничник
Девять афганцев из тех, кого эвакуировала Украина, просят о статусе беженца
В "Борисполе" у пассажиров рейса из Дубай изъяли партию iPhone
Последние новости
00:35
У Капитолия сдался человек, который угрожал взрывом
23:59
"Заря" разгромлена австрийцами в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы
23:49
США авиаударами могут уничтожить технику, которая досталась талибам – СМИ
23:07
В Украине усилят контроль за соблюдением масочного режима – МОЗ
22:26
После запуска "Северного потока-2" могут вырасти цены на газ для украинцев – президент
21:55
Антикоррупционная инфраструктура Украины не имеет аналогов – Зеленский
21:37
Новости экономики: европейские цены на газ упали, мораторий на рекламу медикаментов
21:17
Возле Капитолия эвакуировали несколько зданий из-за угроз взрывом
21:14
Байден и первая леди сделают третью прививку от коронавируса
21:13
Гостаможслужба году нашла нарушений на 1,8 миллиарда: назвала наибольшие
Все новости...