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Пограничники накрыли банду нелегальной миграции: организовал 25-летний киевлянин

Четверг, 19 августа 2021, 16:10
Пограничники накрыли банду нелегальной миграции: организовал 25-летний киевлянин
фото: ГПСУ

Пограничники задержали организаторов нелегальной миграции, которые продавали фальшивые визы нелегалам из Африки и Азии.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: По данным следствия, преступники организовали незаконную переправку иностранцев через государственную границу Украины в страны Европейского Союза, подделывая визы стран европейского сообщества с помощью специально оборудованной аппаратуры.

Реализовывали визы участники группы через официальные сайты гражданам Индии, Бангладеш, Ганы, Марокко и других стран для дальнейшего незаконного пересечения государственной границы Украины через официальные пункты пропуска в страны Европейского Союза. Стоимость визы в среднем составляла 2000 евро.

Один из организаторов нелегальной схемы задержали 18 августа в кафе в Киевской области при получении оплаты за документ с поддельной визой.

Правоохранители установили, что задержанный, 25-летний житель столицы, возглавлял группировку.

Он привлек к противозаконной схеме еще четырех человек: 28 и 33-летнего киевлян, 38-ми и 34-летнего жителей Днепра, а также 36-летнего жителя Житомирщины.

После задержания организатора правоохранители провели в местах проживания фигурантов в Киеве, Днепре и в Житомирской области одновременно обыски по 10 адресам.

Во время обысков обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, подтверждающих причастность злоумышленников к незаконной деятельности. Среди изъятого - паспорта с визами, которые имеют признаки подделки, электронные файлы со сканкопией шенгенских виз и схемы их заполнения, а также носители информации со списками "клиентов", записями по заказам, расчетов по уже изготовленные визы.

Дополнительно: Задержанному организатору сообщено о подозрении в незаконной переправке мигрантов через государственную границу и готовится ходатайство об избрании меры пресечения, сообщает прокуратура Киевской области.

Украинская правда

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Темы: Пограничная службаКиевская область
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