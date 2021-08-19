Представник Байдена на Кримській платформі залишиться в Києві на 3 дні, Меркель – не буде

Спеціальний посланник президента США на Кримській платформі міністр транспорту Піт Буттіджедж пробуде в Києві ще два дні після завершення саміту.

Про це йдеться у статті "Ляпас для Росії з 4 континентів: головне про успіхи та невдачі саміту Кримської платформи".

"Якщо хтось очікував візиту Байдена до Києва, то це були марні очікування від початку. Віцепрезидентка США Камала Гарріс за розподілом обов’язків взагалі не опікується зовнішньою політикою. І тому вибір Піта Буттіджеджа як спецпосланника президента є дуже цікавим та точно не є "зрадою", - йдеться у статті.

Буттіджеджа – молодого урядовця та нову зірку американської політики – вважають одним із фаворитів Байдена ("Європейська правда", до речі, детально писала про нього).

Йому пророкують велике майбутнє і не виключають навіть його обрання главою держави у близькому майбутньому. І те, що він приїде до Києва – справді важливо.

Причому це не буде "візит ввічливості". Після саміту Буттіджедж, за погодженням із президентом США, планує лишитися тут ще на два дні. Як пояснюють джерела, "щоби краще вивчити Україну".

Натомість канцлерка Німеччини Ангела Меркель не буде присутня на саміті, хоча приїде з візитом до України у неділю, 22 серпня.

За даними ЄП, Меркель відразу після переговорів із Володимиром Зеленським полетить додому, не лишаючись на ранкове засідання саміту.

Формально лишається шанс, що це рішення зміниться, але джерела кажуть, що імовірність прямує до нуля. Німеччина буде представлена міністром закордонних справ.

Хоча треба наголосити, що юридично між рівнями представництва відмінності немає. Всі учасники саміту, чи то представлені президентом, чи то послом – стануть підписантами Кримської декларації від імені всієї своєї країни.

Нагадаємо, участь в інавгураційному саміті Кримської платформи 23 серпня візьмуть представники всіх 27 держав-членів ЄС та майже усіх членів НАТО.

Кримську платформу ініціювали як міжнародний координаційний механізм для повернення питання Криму до порядку денного, захисту прав людини у Криму та сприяння деокупації півострова.

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