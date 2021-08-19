Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представитель Байдена на Крымской платформе останется в Киеве на три дня, Меркель не будет

Четверг, 19 августа 2021, 16:44

Специальный посланник президента США на Крымской платформе министр транспорта Пит Буттиджедж пробудет в Киеве еще два дня после завершения саммита.

Об этом говорится в статье "Пощечина для России с четырех континентов: главное об успехах и неудачах саммита Крымской платформы".

"Если кто-то ожидал визита Байдена в Киев, то это были напрасные ожидания с самого начала. Вице-президент США Камала Харрис по распределению обязанностей вообще не занимается внешней политикой. И поэтому выбор Пита Буттиджеджа как спецпосланника президента очень интересен, и это точно не "зрада", - говорится в статье.

Буттиджеджа - молодого члена правительства и новую звезду американской политики - считают одним из фаворитов Байдена ("Европейская правда", кстати, детально писала о нем). 

Ему прочат большое будущее и не исключают даже его избрания главой государства в будущем. И то, что он приедет в Киев - действительно важно.

Причем это не будет "визит вежливости". После саммита Буттиджедж, по согласованию с президентом США, планирует остаться здесь еще на два дня. Как объясняют источники, "чтобы лучше изучить Украину".

А вот канцлер Германии Ангела Меркель не будет присутствовать на саммите, хотя приедет с визитом в Украину в воскресенье, 22 августа.

По данным ЕП, Меркель сразу после переговоров с Владимиром Зеленским полетит домой, не оставаясь на утреннее заседание саммита.

Формально остается шанс, что ее решение изменится, но источники говорят, что вероятность этого близка к нулю. Германия будет представлена ​​министром иностранных дел.

Хотя надо отметить, что юридически между уровнями представительства различия нет. Все участники саммита, и представленные президентом, и послом - станут подписантами Крымской декларации от имени всей своей страны.

Напомним, участие в инаугурационном саммите Крымской платформам 23 августа примут представители всех 27 государств-членов ЕС и почти всех членов НАТО.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

Читайте также: Крымская платформа: как она будет работать и каких результатов стоит ждать

"Украинская правда" в Threads

Темы: БайденМеркельКрым
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Байден
Байден был против назначения Уоллеса генсеком НАТО из-за F-16 для Украины – СМИ
Байден настаивает, чтобы следующим генсеком НАТО стала Урсула фон дер Ляен – СМИ
Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО
Последние новости
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
Все новости...
Реклама: