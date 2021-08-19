Представитель Байдена на Крымской платформе останется в Киеве на три дня, Меркель не будет

Специальный посланник президента США на Крымской платформе министр транспорта Пит Буттиджедж пробудет в Киеве еще два дня после завершения саммита.

Об этом говорится в статье "Пощечина для России с четырех континентов: главное об успехах и неудачах саммита Крымской платформы".

"Если кто-то ожидал визита Байдена в Киев, то это были напрасные ожидания с самого начала. Вице-президент США Камала Харрис по распределению обязанностей вообще не занимается внешней политикой. И поэтому выбор Пита Буттиджеджа как спецпосланника президента очень интересен, и это точно не "зрада", - говорится в статье.

Буттиджеджа - молодого члена правительства и новую звезду американской политики - считают одним из фаворитов Байдена ("Европейская правда", кстати, детально писала о нем).

Ему прочат большое будущее и не исключают даже его избрания главой государства в будущем. И то, что он приедет в Киев - действительно важно.

Причем это не будет "визит вежливости". После саммита Буттиджедж, по согласованию с президентом США, планирует остаться здесь еще на два дня. Как объясняют источники, "чтобы лучше изучить Украину".

А вот канцлер Германии Ангела Меркель не будет присутствовать на саммите, хотя приедет с визитом в Украину в воскресенье, 22 августа.

По данным ЕП, Меркель сразу после переговоров с Владимиром Зеленским полетит домой, не оставаясь на утреннее заседание саммита.

Формально остается шанс, что ее решение изменится, но источники говорят, что вероятность этого близка к нулю. Германия будет представлена ​​министром иностранных дел.

Хотя надо отметить, что юридически между уровнями представительства различия нет. Все участники саммита, и представленные президентом, и послом - станут подписантами Крымской декларации от имени всей своей страны.

Напомним, участие в инаугурационном саммите Крымской платформам 23 августа примут представители всех 27 государств-членов ЕС и почти всех членов НАТО.

Крымскую платформу инициировали как международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека в Крыму и содействия деоккупации полуострова.

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