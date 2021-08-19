Батька з сином на матраці винесло в море: тіло дитини знайшли, дорослого шукають

​​У Херсонській області, на Чорному морі, під час купання на надувному матраці зникли батько та син. Тіло хлопчика знайшли, пошуки чоловіка тривають.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій у Telegram

Деталі: 19 серпня від поліції надійшла інформація, що на острові Джарилгач, що поблизу Лазурного, під час купання на матраці зникли батько і його 8-річний син, які приїхали відпочивати зі Львова.

О 15:35 на острові біля берега у воді поліцейські знайшли тіло дитини.

Пошуки зниклого батька тривають. До них залучені 25 осіб, серед яких 4 водолази, та 5 плавзасобів.