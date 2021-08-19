Отца с сыном на матрасе унесло в море: тело ребенка нашли, взрослого ищут
Четверг, 19 августа 2021, 17:02
В Херсонской области, на Черном море, во время купания на надувном матрасе исчезли отец и сын. Тело мальчика нашли, поиски мужчины продолжаются.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Telegram
Детали: 19 августа от полиции поступила информация, что на острове Джарылгач, вблизи Лазурного, во время купания на матрасе исчезли отец и его 8-летний сын, которые приехали отдыхать из Львова.
В 15:35 на острове у берега в воде полицейские нашли тело ребенка.
Поиски пропавшего отца продолжаются. К ним привлечены 25 человек, среди которых 4 водолаза, и 5 плавсредств.
Украинская правда