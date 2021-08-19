МОЗ роз'яснює, що COVID-сертифікат видають на підставі щеплення п’ятьма вакцинами

МОЗ роз’яснює, що COVID-сертифікат в Україні видається на підставі щеплення п’ятьма вакцинами, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Джерело: пресслужба Міністерства охорони здоров’я в коментарі УП

Дослівно: "Наголошуємо, що COVID-сертифікат може бути виданий на підставі щеплення вакцинами, які дозволені Всесвітньою організацією охорони здоров’я для використання в надзвичайній ситуації: AstraZeneca (в т.ч. Covishield, SKBio), Comirnaty/Pfizer-BioNTech, SpikeVax/Moderna, CoronaVac/Sinovac-Biotech, Janssen (Johnson & Johnson)".

Деталі: На засіданні Кабінету міністрів України 18 серпня 2021 року були прийняті зміни до чинних постанов КМУ №1236 від 09.12.2020 та №677 від 29.06.2021, куди були внесені технічні правки та доповнення.

Зокрема до переліку вакцин від COVID, після щеплення якими можна отримати відповідний сертифікат, було внесено препарат Janssen (Johnson & Johnson). В Україні щеплення цим препаратом отримали зокрема працівники приватної американської компанії, а також жителі прикордонних регіонів Закарпаття, що вакцинувалися на пунктах пропуску з Угорщиною.

Щодо самого COVID-сертифікату МОЗ роз’яснює: є дві версії цього документа - "внутрішній" сертифікат, призначений для використання всередині країни, та "міжнародний" сертифікат, - призначений для перетину кордону країн-членів ЄС чи інших країн, з якими укладена угода про взаємне визнання цих документів.

МЗС України у співпраці з МОЗ та Мінцифри проводить переговори з країнами про взаємне визнання міжнародних документів про вакцинацію від COVID-19, зокрема при наявності паперового Міжнародного свідоцтва про вакцинацію.

ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в застосунку "Дія" відповідають європейським. Також вказано, що Україна здійснює процес взаємовизнання з Ізраїлем, у межах чого надає консультаційну допомогу технічній команді Ізраїлю по напрацюваннях із досвіду інтеграції з ЄС.

Поряд з цими процесами, зазначають у МОЗ, уряд України постійно працює над нормативними та керівними документами, коригує та доповнює їх.

Нагадаємо: За рішенням Єврокомісії, COVID-сертифікати, видані Україною, будуть прийматися для поїздок в країни Європейського Союзу з 20 серпня.

Додатково: МОЗ нагадує: вся актуальна інформація для подорожей громадян України за кордон - умови в‘їзду та транзиту, контакти посольств і консульств України за кордоном - доступна на онлайн карті МЗС України.