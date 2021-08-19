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Минздрав разъясняет: COVID-сертификат выдается на основании прививки пятью вакцинами

Четверг, 19 августа 2021, 17:13

Минздрав разъясняет, что COVID-сертификат в Украине выдается на основании прививки пятью вакцинами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения.

Источник: пресс-служба Министерства здравоохранения в комментарии УП

Дословно: "Подчеркиваем, что COVID-сертификат может быть выдан на основании прививки вакцинами, которые разрешены Всемирной организацией здравоохранения для использования в чрезвычайной ситуации: AstraZeneca (в т.ч. Covishield, SKBio), Comirnaty/Pfizer-BioNTech, SpikeVax/Moderna, CoronaVac/Sinovac-Biotech, Janssen (Johnson & Johnson)".

Детали: На заседании Кабинета министров Украины 18 августа 2021 были приняты изменения в действующие постановления КМУ №1236 от 09.12.2020 и №677 от 29.06.2021, куда были внесены технические правки и дополнения.

В частности в перечень вакцин от COVID, после прививки которым можно получить соответствующий сертификат, был внесен препарат Janssen (Johnson & Johnson). В Украине прививки этим препаратом получили частности работники частной американской компании, а также жители приграничных регионов Закарпатья, вакцинировавшиеся на пунктах пропуска с Венгрией.

Что касается самого COVID-сертификата Минздрав разъясняет: есть две версии этого документа - "внутренний" сертификат, предназначенный для использования внутри страны, и "международный" сертификат - предназначен для пересечения границы стран-членов ЕС или других стран, с которыми заключено соглашение о взаимном признании этих документов.

МИД Украины в сотрудничестве с Минздравом и Минцифры проводит переговоры со странами о взаимном признании международных документов о вакцинации от COVID-19, в частности при наличии бумажного Международного свидетельства о вакцинации.

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским. Также указано, что Украина осуществляет процесс взаимопризнания с Израилем, в рамках чего оказывает консультационную помощь технической команде Израиля по наработках опыта интеграции с ЕС.

Наряду с этими процессами, отмечают в Минздраве, правительство Украины постоянно работает над нормативными и руководящими документами, корректирует и дополняет их.

Напомним: Согласно решению Еврокомиссии, COVID-сертификаты, выданные Украиной, будут приниматься для поездок в страны Европейского Союза с 20 августа.

Дополнительно: Минздрав напоминает: вся актуальная информация для путешествий граждан Украины за границу - условия въезда и транзита, контакты посольств и консульств Украины за рубежом - доступна на онлайн карте МИД Украины.

Валентина Романенко, УП
Темы: вакцинацияМинздрав
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