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Іспанія не дозволила військовим кораблям РФ заходити до порту Сеути

Четвер, 19 серпня 2021, 18:01
Іспанія не дозволила військовим кораблям РФ заходити до порту Сеути
Фото: bultimes.com

Влада Іспанії не видала дозвіл Росії на перебування двох військових кораблів в порту міста Сеута на північному узбережжі Африки для дозаправки та поповнення запасів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Confidencial.

Великий протичовновий корабель "Віцеадмірал Кулаков" і буксирне судно "Алтай" планували зайти в порт Сеути 18 серпня і пробути там три дні.

Цей візит мав стати першим для російського флоту з 2016 року, коли уряд Маріано Рахоя наклав вето на ці зупинки під тиском НАТО і США.

Прохання про захід кораблів Росія направила ще на початку літа. 2 серпня військово-морське командування Сеути направило адміністрації порту лист, в якому вказувалося, що "Генеральний штаб ВМФ Іспанії санкціонував зупинку в цьому порту з 18 по 20 серпня двох російських військових кораблів".

Однак схвалення генштабу недостатньо. Як передбачено іспанським законом 2014 року про "Судноплавство у внутрішніх морських водах і заходи в порти", іноземні військові кораблі повинні отримати дозвіл Міністерства оборони, який оформляється дипломатичними каналами.

МЗС Іспанії вимагало інформацію про маршрут і цілі плавання російських кораблів, але Москва вважає маршрути секретними і відмовилася надати інформацію. Іспанія, в свою чергу, не відповіла на російське прохання і, таким чином, не дозволила кораблям зайти в Сеуту.

У період з 2011 по 2016 рік понад 50 російських кораблів пришвартовувалися в Сеуті для дозаправки паливом, а також поповнення продовольства.

Раніше ЗМІ повідомляли, що іспанська влада розглядала можливість видати дозвіл кораблям РФ, щоб оживити економіку Сеути. З іншого боку, Мадрид прийматиме у 2022 році саміт НАТО і дозвіл на заходження в іспанський порт кораблям ВМФ Росії викликав би невдоволення союзників.

"Українська правда" у Threads

Теми: ІспаніяРосіяармія
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