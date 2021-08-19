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Испания не позволила военным кораблям РФ заходить в порт Сеуты

Четверг, 19 августа 2021, 18:01
Испания не позволила военным кораблям РФ заходить в порт Сеуты
Фото: bultimes.com

Власти Испании не выдали разрешение России на пребывание двух военных кораблей в порту города Сеута на северном побережье Африки для дозаправки и пополнения запасов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Confidencial.

Большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" и буксирное судно "Алтай" планировали зайти в порт Сеуты 18 августа и пробыть там три дня.

Этот визит должен был стать первым для российского флота с 2016 года, когда правительство Мариано Рахоя наложило вето на эти остановки под давлением НАТО и США.

Просьбу о заходе кораблей Россия направила еще в начале лета. 2 августа военно-морское командование Сеуты направило администрации порта письмо, в котором указывалось, что "Генеральный штаб ВМФ Испании санкционировал остановку в этом порту с 18 по 20 августа двух российских военных кораблей".

Однако одобрения генштаба недостаточно. Как предусмотрено испанским законом 2014 года "О судоходстве во внутренних морских водах и заходах в порты", иностранные военные корабли должны получить разрешение Министерства обороны, которое оформляется по дипломатическим каналам.

МИД Испании требовал информацию о маршруте и цели плавания российских кораблей, но Москва считает маршруты секретными и отказалась предоставить информацию. Испания, в свою очередь, не ответила на просьбу Росси и, таким образом, не позволила кораблям зайти в Сеуту.

В период с 2011 по 2016 год более 50 российских кораблей пришвартовывались в Сеуте для дозаправки топливом, а также пополнения запасов продовольствия.

Ранее СМИ сообщали, что испанские власти рассматривала возможность выдать разрешение кораблям РФ, чтобы оживить экономику Сеуты. С другой стороны, Мадрид будет принимать в 2022 году саммит НАТО, и разрешение на заход в испанский порт кораблям ВМФ России вызвало бы недовольство союзников.

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Темы: ИспанияРосcияармия
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