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COVID-мапа Європи далі темнішає, "зеленими" залишились майже виключно сусіди України

Четвер, 19 серпня 2021, 20:03
COVID-мапа Європи далі темнішає, зеленими залишились майже виключно сусіди України
Фото з відкритих джерел

На "коронавірусній" мапі Європи, порівняно з минулим тижнем, зеленою зоною залишились лише найближчі сусіди України - Польща, Словаччина, Угорщина та Румунія, а також Чехія і частина Хорватії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить оновлена мапа від 12 серпня, яку щотижня у четвер публікує Європейський центр з попередження і контролю захворювань.

 

До жовтої зони перейшли країни з центру Європи, які минулого тижня ще були повністю або частково у зеленій зоні - Німеччина та Австрія, а також Латвія.

Порівняно з попереднім тижнем, повністю червоною стала Франція, Литва, уся Греція та Болгарія.

З’явились перші червоні зони у Німеччині, Бельгії, Норвегії, майже повністю червоною стала Швеція.

Темно-червоні зони, що позначають регіони з найгіршою епідемічною ситуацією, є в Іспанії (але вже не по всій країні, на відміну від минулого тижня), на півдні Франції, грецькому Криті та Кіпрі, а також півночі Ірландії - як і минулого тижня. 

Критеріями для поділу на зони є не лише кількість виявлених випадків, а й кількість тестів відносно кількості населення та відсоток позитивних тестів серед усіх зроблених. 

На піку осінньо-зимової хвилі епідемії майже вся Європа була червоною або темно-червоною зоною.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусЄвропа
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