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COVID-карта Европы дальше темнеет, "зеленые" почти исключительно соседи Украины

Четверг, 19 августа 2021, 20:03
COVID-карта Европы дальше темнеет, зеленые почти исключительно соседи Украины
Фото из открытых источников

На "коронавирусной" карте Европы, по сравнению с прошлой неделей, зеленой зоной остались только ближайшие соседи Украины - Польша, Словакия, Венгрия и Румыния, а также Чехия и часть Хорватии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует обновленная карта от 12 августа, которую еженедельно в четверг публикует Европейский центр по предупреждению и контролю заболеваний.

В желтую зону перешли страны из центра Европы, которые на прошлой неделе еще были полностью или частично в зеленой зоне - Германия и Австрия, а также Латвия.

 

По сравнению с предыдущей неделей, полностью красной стала Франция, Литва, вся Греция и Болгария.

Появились первые красные зоны в Германии, Бельгии, Норвегии, почти полностью красной стала Швеция.

Темно-красные зоны, обозначающие самую худшую эпидемической ситуацию, есть в Испании (но уже не занимают большую часть территории страны, по сравнению с прошлой неделей), на юге Франции, греческом Крите и Кипре, а также севере Ирландии - как и на прошлой неделе.

Критериями для разделения на зоны является не только количество выявленных случаев, но и количество тестов относительно количества населения и процент положительных тестов среди всех сделанных.

На пике осенне-зимней волны эпидемии почти вся Европа была красной или темно-красной зоной.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусЕвропа
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