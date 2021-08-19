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CША з початку евакуації вивезли з Кабула близько 7 тисяч осіб

Четвер, 19 серпня 2021, 20:17

США з початку евакуації вивезли з Кабула близько 7 тисяч осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AFP, цитуючи генерала-майора Генка Тейлора на брифінгу Пентагону. 

За його словами, з початку евакуації 14 серпня станом на четвер евакуювали близько 7000 осіб. З кінця липня, коли США прискорили вихід з країни, евакуювали вже близько 12 тисяч осіб.

Тейлор зазначив, що безпеку й порядок в аеропорту наразі забезпечують 5200 американських військових.

За останню добу в Кабул прибули 13 транспортних літаків і вилетіли назад - 12 з них, забравши понад 2000 людей. 

Всього йдеться про евакуацію від 60 до 80 тисяч людей, у тому числі понад 10 тисяч громадян США.

За інформацією CBS News, Держдеп нібито почав екстрено видавати "візи" громадянам Афганістану, яких планується евакуювати, щоб збільшити їхні шанси пробратися через блокпости "Талібану" на в’їзді до аеропорту.  

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден допустив, що американські війська затримаються у Кабулі і після 31 серпня, якщо евакуацію до того часу не встигнуть завершити.

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"Українська правда" у Threads

Теми: АфганістанСША
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