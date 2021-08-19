CША с начала эвакуации вывезли из Кабула около 7000 человек

США с начала эвакуации вывезли из Кабула около 7000 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP, цитируя генерал-майора Хенка Тейлора на брифинге Пентагона.

По его словам, с начала эвакуации 14 августа по состоянию на четверг эвакуировали около 7000 человек. С конца июля, когда США ускорили выход из страны, эвакуировали уже около 12 000 человек.

Тейлор отметил, что безопасность и порядок в аэропорту сейчас обеспечивают 5200 американских военных.

За последние сутки в Кабул прибыли 13 транспортных самолетов и вылетели обратно - 12 из них, забрав более 2000 человек.

Всего речь идет об эвакуации от 60 до 80 000 человек, в том числе более 10 000 граждан США.

По информации CBS News, Госдеп якобы начал экстренно выдавать "визы" гражданам Афганистана, которых планируется эвакуировать, чтобы увеличить их шансы пройти через блокпосты "Талибана" на въезде в аэропорт.

Напомним, ранее президент США Джо Байден допустил, что американские войска задержатся в Кабуле и после 31 августа, если эвакуацию к тому времени не успеют завершить.

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