Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден з дружиною щепляться третьою дозою вакцини від коронавірусу

Четвер, 19 серпня 2021, 21:14

Президент США Джо Байден та перша леді Джилл Байден вакцинуються третьою підсилюючою дозою вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми отримаємо підсилюючі дози", - сказав Байден в інтерв’ю ABC News, що вийшло в ефір у четвер.

78-річний Джо Байден зазначив, що він та дружина отримали перші дози ще у грудні 2020 року, тож відтоді минуло вже чимало часу. 

З 20 вересня у США планують пропонувати третю дозу для підсилення захисту від вірусу тим американцям, які вакцинувалися серед перших на початку кампанії. 

Органи охорони здоров’я захищають цей план адміністрації, зазначаючи, що США при цьому зможуть ділитися вакцинами та вакцинувати американців, які досі не отримали жодного щеплення. 

Директор Центрів попередження і контролю захворювань США Рошель Валенскі каже, що дані підтверджують необхідність підсилюючої дози в умовах поширення штаму "Дельта" й послаблення імунітету з часом після першого курсу щеплень. Втім, ще не зрозуміло, наскільки часто потрібна буде ревакцинація у майбутньому. 

Щонайменш одна земля Німеччини, а також Туреччина вже почали вакцинацію третьою дозою.

Теми: Байденвакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Після позову Безоса NASA призупинило співпрацю зі SpaceX

Таліби "полюють" на афганців, які співпрацювали з НАТО – ЗМІ

В Україні посилять контроль за дотриманням маскового режиму – МОЗ

Антикорупційна інфраструктура України не має аналогів – Зеленський

Новини 19 серпня: визнання COVID-сертифікатів", "Кримська платформа"

COVID-мапа Європи далі темнішає, "зеленими" залишились майже виключно сусіди України

Усі новини...
Байден
Представник Байдена на Кримській платформі залишиться в Києві на 3 дні, Меркель – не буде
Зустріч Зеленського і Байдена перенесли на 31 серпня
"Їхнє життя у небезпеці": американські ЗМІ просять Байдена евакуювати журналістів з Афганістану
Останні новини
08:00
Головні новини четверга і ночі: визнання COVID-сертифікатів, "Кримська платформа"
07:50
відеоУ Києві знесли будинок Барбана
07:30
Доба на Донбасі: загиблий військовий, обстріли і прольоти БПЛА
06:48
Штати досліджують зв'язок рідкісної хвороби зі щепленням вакциною Moderna
05:50
У США за добу – понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу
04:58
На кордоні з Білоруссю Польща створила табори для біженців
04:13
Після позову Безоса NASA призупинило співпрацю зі SpaceX
03:35
Ізраїль запускає вакцинацію третьою дозою людей від 40 років
02:53
МОЗ закупило "піддослідний" препарат для боротьби з коронавірусом
01:58
Таліби "полюють" на афганців, які співпрацювали з НАТО – ЗМІ
Усі новини...