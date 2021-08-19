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Байден и первая леди сделают третью прививку от коронавируса

Четверг, 19 августа 2021, 21:14

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден планируют прививку третьей усиливающей дозой вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы получим усиливающие дозы", - сказал Байден в интервью ABC News, что вышло в эфир в четверг.

78-летний Джо Байден отметил, что он и жена получили первые дозы еще в декабре 2020 года, и с тех пор прошло уже немало времени.

Органы здравоохранения защищают этот план администрации, отмечая, что США при этом смогут делиться вакцинами и вакцинировать американцев, которые до сих пор не получили ни одной дозы.

Директор Центров предупреждения и контроля заболеваний США Рошель Валенски говорит, что данные подтверждают необходимость усиливающей дозы в условиях распространения штамма "Дельта" и ослабление иммунитета со временем после первого курса прививок. В то же время, еще не ясно, насколько часто потребуется ревакцинация в будущем.

По меньшей мере одна земля Германии, а также Турция уже начали вакцинацию третьей дозой.

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Темы: Байденвакцинациякоронавирус
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