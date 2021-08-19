Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Байден и первая леди сделают третью прививку от коронавируса

Четверг, 19 августа 2021, 21:14

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден планируют прививку третьей усиливающей дозой вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Мы получим усиливающие дозы", - сказал Байден в интервью ABC News, что вышло в эфир в четверг.

78-летний Джо Байден отметил, что он и жена получили первые дозы еще в декабре 2020 года, и с тех пор прошло уже немало времени.

Органы здравоохранения защищают этот план администрации, отмечая, что США при этом смогут делиться вакцинами и вакцинировать американцев, которые до сих пор не получили ни одной дозы.

Директор Центров предупреждения и контроля заболеваний США Рошель Валенски говорит, что данные подтверждают необходимость усиливающей дозы в условиях распространения штамма "Дельта" и ослабление иммунитета со временем после первого курса прививок. В то же время, еще не ясно, насколько часто потребуется ревакцинация в будущем.

По меньшей мере одна земля Германии, а также Турция уже начали вакцинацию третьей дозой.

Темы: Байденвакцинациякоронавирус
powered by lun.ua
Главное сегодня

После иска Безоса NASA приостановило сотрудничество со SpaceX

Талибы "охотятся" на афганцев, которые сотрудничали с НАТО – СМИ

В Украине усилят контроль за соблюдением масочного режима – МОЗ

Антикоррупционная инфраструктура Украины не имеет аналогов – Зеленский

Новости 19 августа: признание COVID-сертификатов в "Дие", "Крымская платформа"

COVID-карта Европы дальше темнеет, "зеленые" почти исключительно соседи Украины

Все новости...
Байден
Представитель Байдена на Крымской платформе останется в Киеве на три дня, Меркель не будет
Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа
"Их жизнь в опасности": американские СМИ просят Байдена эвакуировать журналистов с Афганистана
Последние новости
07:50
видеоВ Киеве снесли дом Барбана
07:30
Сутки на Донбассе: погибший военный, обстрелы и пролеты БПЛА
06:48
Штаты изучают связь редкой болезни с прививкой вакциной Moderna
05:50
В США за сутки – более 150 тысяч новых случаев коронавируса
04:58
На границе с Беларусью Польша создала лагеря для беженцев
04:13
После иска Безоса NASA приостановило сотрудничество со SpaceX
03:35
Израиль запускает вакцинацию третьей дозой людей от 40 лет
02:53
Минздрав закупил исследуемый препарат для борьбы с коронавирусом
01:58
Талибы "охотятся" на афганцев, которые сотрудничали с НАТО – СМИ
01:14
На эвакуацию в аэропорту Кабула ожидают 6 тысяч человек – Госдеп США
Все новости...