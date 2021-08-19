Антикорупційна інфраструктура України не має аналогів – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що жодна країна в Європі, та навіть у світі, не має такої антикорупційної інфраструктури як Україна, а корупція не може бути основним чинником при вирішенні питання щодо вступу України до НАТО.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" та "Новая газета", цитує Офіс президента

Пряма мова: "Звинувачувати Україну в корупції легко. Але будемо чесними: жодна країна не є повністю вільною від корупції, корумпованих чиновників чи олігархів. Але за останні кілька років Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі".

Деталі: Так президент прокоментував твердження про те, що Україна має побороти корупцію для запрошення в НАТО.

Зеленський наголосив, що Україна має низку незалежних органів, таких як НАБУ або ВАКС.

Окрім того, він стверджує, що Україна вже живе за європейськими стандартами, а військові командні центри відповідають стандартам НАТО.

Зеленський також каже, що відсутність запрошення України до НАТО розчаровує й надсилає негативний сигнал іншим країнам-кандидатам.