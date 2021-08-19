Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Антикорупційна інфраструктура України не має аналогів – Зеленський

Четвер, 19 серпня 2021, 21:55
Антикорупційна інфраструктура України не має аналогів – Зеленський
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що жодна країна в Європі, та навіть у світі, не має такої антикорупційної інфраструктури як Україна, а корупція не може бути основним чинником при вирішенні питання щодо вступу України до НАТО. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" та "Новая газета", цитує Офіс президента

Пряма мова: "Звинувачувати Україну в корупції легко. Але будемо чесними: жодна країна не є повністю вільною від корупції, корумпованих чиновників чи олігархів. Але за останні кілька років Україна створила антикорупційну інфраструктуру, яка не має аналогів у Європі чи, можливо, навіть у всьому світі". 

Деталі: Так президент прокоментував твердження про те, що Україна має побороти корупцію для запрошення в НАТО. 

Зеленський наголосив, що Україна має низку незалежних органів, таких як НАБУ або ВАКС.

Окрім того, він стверджує, що Україна вже живе за європейськими стандартами, а військові командні центри відповідають стандартам НАТО. 

Зеленський також каже, що відсутність запрошення України до НАТО розчаровує й надсилає негативний сигнал іншим країнам-кандидатам.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Останні новини
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
09:56
фотоПартизани підірвали авто з російським офіцером у Маріуполі – Андрющенко
09:53
фотоСтоматологія в епоху вікінгів була більш досконалою, ніж вважалося раніше – дослідження
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
Усі новини...
Реклама: