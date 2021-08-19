Антикоррупционная инфраструктура Украины не имеет аналогов – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что ни одна страна в Европе, и даже в мире, не имеет такой антикоррупционной инфраструктуры как Украина, а коррупция не может быть основным фактором при решении вопроса о вступлении Украины в НАТО.

Источник: Зеленский в интервью Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета", цитирует Офис президента

Прямая речь: "Обвинять Украину в коррупции легко. Но будем честными: ни одна страна не является полностью свободной от коррупции, коррумпированных чиновников или олигархов. Но за последние несколько лет Украина создала антикоррупционную инфраструктуру, которая не имеет аналогов в Европе или, возможно, даже во всем мире".

Детали: Так президент прокомментировал утверждение о том, что Украина должна побороть коррупцию для приглашения в НАТО.

Зеленский отметил, что Украина имеет ряд независимых органов, таких как НАБУ или ВАКС.

Кроме того, он утверждает, что Украина уже живет по европейским стандартам, а военные командные центры отвечают стандартам НАТО.

Зеленский также говорит, что отсутствие приглашения Украины в НАТО разочаровывает и направляет негативный сигнал другим странам-кандидатам.