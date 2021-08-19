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Після запуску "Північного потоку-2" можуть зрости ціни на газ для українців – президент

Четвер, 19 серпня 2021, 22:26
Після запуску Північного потоку-2 можуть зрости ціни на газ для українців – президент
Фото з відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна має використати час до запуску газопроводу "Північний потік-2" для захисту своїх інтересів та економічної безпеки, оскільки труба несе багато ризиків для України. 

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" та "Новая газета", цитує Офіс президента

Пряма мова: "Але це довгий шлях, навіть якщо до повного завершення "Північного потоку-2" залишається 1% робіт. Одна справа – побудувати газопровід, а інша – запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використаємо час для захисту власних інтересів".

Деталі: Зеленський каже, що навіть після завершення будівництва є ймовірність, що газопровід не запрацює. Водночас від запуску труби Україна багато що втрачає. У першу чергу, йдеться про втрати від припинення транзиту через свою територію на близько 2 млрд доларів на рік. Також  можуть зрости ціни на газ для українських споживачів, оскільки українською трубою буде транспортуватись менше палива. 

"Північний потік-2" – це зброя. Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу й тим самим підвищити ціну. У сучасному світі необов’язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використати економічні інструменти, – підсумував Зеленський.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: Північний потік-2Зеленськийгаз
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