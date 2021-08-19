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После запуска "Северного потока-2" могут вырасти цены на газ для украинцев – президент

Четверг, 19 августа 2021, 22:26
Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна использовать время до запуска газопровода "Северный поток-2" для защиты своих интересов и экономической безопасности, поскольку труба несет много рисков для Украины.

Источник: Зеленский в интервью Washington Post, Liberation, Funke Media, "Новое время" и "Новая газета", цитирует Офис президента

Прямая речь: "Но это долгий путь, даже если до полного завершения "Северного потока-2" остается 1% работ. Одно дело – построить газопровод, а другая – запустить его, на это нужно время. Необходимо соблюдать нормы международного права и международных энергетических стандартов. Нужно учитывать также гарантии. Мы используем время для защиты собственных интересов".

Детали: Зеленский говорит, что даже после завершения строительства есть вероятность, что газопровод не заработает. В то же время от запуска трубы Украина многое теряет. В первую очередь, речь идет о потери от прекращения транзита через свою территорию в около 2 млрд долларов в год. Также могут вырасти цены на газ для украинских потребителей, поскольку украинской трубой будет транспортироваться меньше топлива.

"Северный поток - 2" – это оружие. Москва может создать дефицит поставок на рынке газа и тем самым повысить цену. В современном мире не обязательно покупать пулеметы, чтобы нанести ущерб стране. Достаточно использовать экономические инструменты, – подытожил Зеленский.

Напомним:

Украинская правда
Темы: Северный поток-2Зеленскийгаз
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