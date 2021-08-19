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США авіаударами можуть знищити техніку, яка дісталась талібам – ЗМІ 

Четвер, 19 серпня 2021, 23:49
США авіаударами можуть знищити техніку, яка дісталась талібам – ЗМІ 
Фото з відкритих джерел

Адміністрація президента США розглядає кілька варіантів, як вирішити проблему із зброєю, яка дісталась талібам – серед них є знищення техніки за допомогою авіаударів. 

Джерело: Reuters

Деталі: Чинні та колишні посадовці США заявили про побоювання, що зброю можуть використати проти мирних мешканців або ж у талібів її можуть викрасти інші терористичні угрупування. Там не виключають навіть, що зброю можуть передати Китаю або Росії. 

Офіційні особи повідомили Reuters, що авіаудари по великій техніці, наприклад вертольотах, не виключаються. Водночас, є побоювання, що через це таліби не дадуть евакуювати цивільне населення. 

За попередньою оцінкою розвідки, таліби контролюють понад 2000 бронетранспортерів та 40 літаків, військові дрони, розвідувальні вертольоти тощо. 

Із 2002 по 2017 рік США надали Афганістану озброєння на близько 28 млрд доларів. Йдеться про пістолети, ракети, прибори нічного бачення та дрони для розвідки. 

Рахункова палата США повідомили, що з 2003 по 2016 рік афганським військовим передали 208 літаків. 

Українська правда
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