США авиаударами могут уничтожить технику, которая досталась талибам – СМИ

Администрация президента США рассматривает несколько вариантов, как решить проблему с оружием, которое досталась талибам – среди них есть уничтожение техники с помощью авиаударов.

Источник: Reuters

Детали: Действующие и бывшие должностные лица США заявили об опасениях, что оружие могут использовать против мирных жителей или же у талибов его могут похитить другие террористические группировки. Там не исключают даже, что оружие могут передать Китаю или России.

Официальные лица сообщили Reuters, что авиаудары по большой технике, например вертолетах, не исключаются. В то же время, есть опасения, что из-за этого талибы не дадут эвакуировать гражданское население.

По предварительной оценке разведки, талибы контролируют более 2000 бронетранспортеров и 40 самолетов, военные дроны, разведывательные вертолеты и тому подобное.

С 2002 по 2017 США предоставили Афганистана вооружения на около 28 млрд долларов. Речь идет о пистолетах, ракетах, приборах ночного видения и дронах для разведки.

Счетная палата США сообщили, что с 2003 по 2016 афганским военным передали 208 самолетов.