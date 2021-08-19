"Зоря" розгромлена австрійцями у першому матчі плей-офф раунду Ліги Європи

Луганська "Зоря" зазнала поразки у першому матчі плей-офф раунду Ліги Європи. Українська команда з рахунком 0:3 програла австрійському "Рапіду".

Поєдинок пройшов у Відні у четвер 19 серпня.

"Зоря" програла гру, яку мала вигравати реалізуй хоча б половину моментів біля воріт суперника. На 11-й хвилині 100% шанс біля воріт "Рапіда" мав Сайядманеш Аллахьяр, який переграв воротаря австрійців, але пробив мляво і захисник вибив м`яча, що котився у порожні ворота. До цього у "Зорі" був удар Владислава Кочергіна з яким впорався голкіпер "Рапіда".

На 29-й хвилині господарі свій момент використали. Микита Шевченко помилився при вибиванні м`яча і отримав атаку на свої ворота, що завершилася влучним ударом Таксіархіса Фунтаса - 1:0. "Зоря" відповіла ударом від Артема Громова, але прямо в руки воротарю.

Другий тайм знову розпочався з моментів біля воріт "Рапіда". З метрів п'яти пробив на трибуни Аллахьяр. Удар головою Максима Імерекова з лінії воротарського майданчика також був повз ворота. На 65-й хвилині Шахаб поборовся у штрафному австрійців і пробив низом - рятує "Рапід" у підкаті захисник. На 73-й хвилині другий удар Кабаєва відбиває голкіпер, а спробу зіграти на добивання Аллахьяра блокує захисник "Рапіда".

Австрійці ж свій другий шанс використали. Кара виграв боротьбу в Імерекова і без проблем переграв Шевченка - 2:0. На 85-й хвилині ще одна помилка в захисті "Зорі" і Маркус Грюлль ударом з пари метрів забиває третій гол у ворота луганської команди.

Матч-відповідь пройде за тиждень у Запоріжжі.