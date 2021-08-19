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"Заря" разгромлена австрийцами в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы

Четверг, 19 августа 2021, 23:59

Луганская "Заря" потерпела поражение в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы. Украинская команда со счетом 0:3 проиграла австрийскому "Рапиду".

Поединок прошел в Вене в четверг 19 августа.

"Заря" проиграла игру, которую должна была выигрывать, реализуй хотя бы половину моментов у ворот соперника. На 11-й минуте 100% шанс у ворот "Рапида" имел Сайядманеш Аллахьяр, который переиграл вратаря австрийцев, но пробил вяло и защитник выбил мяч, что катился в пустые ворота. До этого у "Зари" был удар Владислава Кочергина с которым справился голкипер "Рапида".

На 29-й минуте хозяева свой момент использовали. Никита Шевченко ошибся при выбивании мяча и получил атаку на свои ворота, завершилась точным ударом Таксиархиса Фунтаса - 1:0. "Заря" ответила ударом от Артема Громова, но прямо в руки вратарю.

Второй тайм вновь начался с моментов у ворот "Рапида". С метров пяти пробил на трибуны Аллахьяр. Удар головой Максима Имереков с линии вратарской также был мимо ворот. На 65-й минуте Шахаб поборолся в штрафной австрийцев и пробил низом - спасает "Рапид" в подкате защитник. На 73-й минуте второй удар Кабаева отражает голкипер, а попытку сыграть на добивание Аллахьяра блокирует защитник "Рапида".

Австрийцы же свой второй шанс использовали. Кара выиграл борьбу в Имереков и без проблем переиграл Шевченко - 2:0. На 85-й минуте еще одна ошибка в защите "Зари" и Маркус Грюлль ударом с пары метров забивает третий гол в ворота луганской команды.

Ответный матч пройдет через неделю в Запорожье.

Николай Аврамчук, УП
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