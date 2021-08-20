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Біля Капітолію здався чоловік, який погрожував вибухом

П'ятниця, 20 серпня 2021, 00:35
Біля Капітолію здався чоловік, який погрожував вибухом
ФОТО: AFP

Біля Капітолію у Вашингтоні чоловік, який погрожував бомбою в пікапі, здався правоохоронцям.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Це сталося після багатогодинного протистояння, яке викликало масштабну реакцію поліції та евакуацію урядових будівель і підприємств у цьому районі.

Цього тижня у Конгресі не відбуваються засідання, проте на території перебував персонал, який довелося вивести за її межі.

Поліція не змогла одразу виявити, чи у транспортному засобі справді була вибухівка. Тим не менш, представники влади обшукали вантажівку, намагаючись зрозуміти, що змусило чоловіка, якого правоохоронці ідентифікували як 49-річного Флойда Рея Розберрі з Північної Кароліни, в’їхати на тротуар біля Бібліотеки Конгресу і погрожувати офіцерам бомбою.

Протистояння було вирішене мирним шляхом через близько п’яти годин переговорів. Роузберрі вибрався з вантажівки і був узятий під варту правоохоронцями. Інцидент фактично зупинив будь-яку діяльність у районі навколо Капітолію, оскільки поліція евакуювала будівлі та відгородила вулиці в ході заходів безпеки.

Що передувало: У Вашингтоні поліція перевіряла погрози про бомбу поруч з Капітолієм та веде перемовини з чоловіком, що заявив про неї. 

Теми: США
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