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У Капитолия сдался человек, который угрожал взрывом

Пятница, 20 августа 2021, 00:35
ФОТО: AFP

У Капитолия в Вашингтоне человек, который угрожал бомбой в пикапе, сдался правоохранителям.

Источник: Радио Свобода

Детали: Это произошло после многочасового противостояния, которое вызвало масштабную реакцию полиции и эвакуацию правительственных зданий и предприятий в этом районе.

На этой неделе в Конгрессе не проводятся заседания, однако на территории находился персонал, который пришлось вывести за ее пределы.

Полиция не смогла сразу выявить, находится ли в транспортном средстве взрывчатка. Тем не менее, представители власти обыскали грузовик, пытаясь понять, что заставило мужчину, которого правоохранители идентифицировали как 49-летнего Флойда Рея Розберри из Северной Каролины, въехать на тротуар возле Библиотеки Конгресса и угрожать офицерам бомбой.

Противостояние было решено мирным путем после почти пяти часов переговоров. Роузберри выбрался из грузовика и был взят под стражу правоохранителями. Инцидент фактически остановил любую деятельность в районе возле Капитолия, поскольку полиция эвакуировала здания и оградила улицы в ходе мер безопасности.

Что предшествовало: В Вашингтоне полиция проверяла угрозы о бомбе рядом с Капитолием и ведет переговоры с мужчиной, который заявил о ней.

Темы: США
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