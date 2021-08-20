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У США за добу – понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу

П'ятниця, 20 серпня 2021, 05:50
У США за добу – понад 150 тисяч нових випадків коронавірусу
фото: МОЗ

За добу 19 серпня у світі діагностували понад 720 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Британії.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 154 тисячі, в Індії – понад 37 тисяч нових інфікувань, у Британії – понад 36 тисяч випадків.

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Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія та Іран.

Україна серед країн світу займає 52 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Франція, Росія,  а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Франція, Іспанія, Україна у цьому рейтингу – на 6 місці.

ВІДЕО ДНЯ

За весь час пандемії вилікувались від недуги 188 735 104 особи. Наразі нараховується понад 17 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 416 228 смертей від COVID-19.

Українська правда
Теми: коронавірус
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