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В США за сутки – более 150 тысяч новых случаев коронавируса

Пятница, 20 августа 2021, 05:50
В США за сутки – более 150 тысяч новых случаев коронавируса
фото: МЗ

За сутки 19 августа в мире диагностировали более 720 тысяч новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 154 000, в Индии – более 37 000 новых заражений, в Великобритании – более 36 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Иран.

 

Украина среди стран мира занимает 52 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 14 позицию.

В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Франция, Россия, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Франция, Испания, Украина в этом рейтинге – на 6 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 188 735 104 лица. Сейчас насчитывается более 17 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 416 228 смертей от COVID-19.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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