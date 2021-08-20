В США за сутки – более 150 тысяч новых случаев коронавируса

За сутки 19 августа в мире диагностировали более 720 тысяч новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Великобритании.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 154 000, в Индии – более 37 000 новых заражений, в Великобритании – более 36 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Иран.

Украина среди стран мира занимает 52 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 14 позицию.

В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Франция, Россия, а суточной смертности от коронавируса – Россия, Франция, Испания, Украина в этом рейтинге – на 6 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 188 735 104 лица. Сейчас насчитывается более 17 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 416 228 смертей от COVID-19.